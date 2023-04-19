В Северодонецке оккупанты задерживают людей, которые пытаются связаться с родными, - глава ОВА
В Северодонецке Луганской области оккупанты запрещают людям пользоваться мобильной связью. Тех, кто пытается связаться с родными с подконтрольной Украине территории, задерживают.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Артема Лысогора в эфире телемарафона.
"Оккупанты всячески пытаются подавлять нашу связь. Однако такие очаги связи еще есть, они на многоэтажках. Люди об этом узнали и начали с родными созваниваться", - сказал Лысогор.
Но, по его словам, появился доносчик, сообщивший об этом захватчикам и людей начали "отлавливать".
"Начали крыши (многоэтажек, - ред.) проверять, хватать наших людей и тянуть к их в недоотделения полиции и там проводить, как они это называют, профилактические беседы. Однако это действительно запугивание и издевательство над нашими людьми", - отметил глава ОВА.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что россияне усилили террор против жителей Луганской области и начали задерживать людей, пытающихся позвонить родным в Украине.
Также ранее мы писали, что в части временно оккупированной Луганской области россияне усиливают контрразведывательный режим из-за опасений утечки информации о дислокации их подразделений.
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