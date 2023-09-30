ua en ru
Сб, 30 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Сєвєродонецьку окупанти обікрали й знищили теплогенеруюче підприємство

Сєвєродонецьк, Субота 30 вересня 2023 21:53
UA EN RU
У Сєвєродонецьку окупанти обікрали й знищили теплогенеруюче підприємство Фото: У Сєвєродонецьку окупанти обікрали й знищили теплогенеруюче підприємство (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти у Сєвєродонецьку розібрали, а потім обікрали теплогенеруюче підприємство.

Про це розповів начальник Сєвєродонецької МВЦА Олександр Стрюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Розібрали (окупанти, - ред.) повністю теплогенеруюче підприємство, залишилися одні стіни. Все обладнання вивезли. Зате обіцяють у будинках, які вціліли, де вони розміщуються самі та їхнє найближче оточення, поставити модульні котельні. Це такий тимчасовий захід, щоб обігріти себе", - зазначив Стрюк.

За його словами, в цілому місто не готове до опалювального сезону. Зараз окупанти симулюють діяльність такої підготовки, ніби ремонтуючи колектори.

Нагадаємо, що у тимчасово захопленому російськими військами Сєвєродонецьку смертність збільшилася у п'ять разів. Тим часом мешканців Сєвєродонецька не приймають у лікарні, бо її готують для військових РФ.

Проте росіяни продовжують заселяти своїх військових до порожніх квартир та будинків в окупованому Сєвєродонецьку.

Нагадаємо, що після деокупації Кремінної Збройні сили України матимуть плацдарм для наступу на Сєвєродонецьк та Рубіжне у Луганській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сєвєродонецьк окупанти Війна Росії проти України
NEWS
Росіяни за два тижні до вторгнення провели "цікаву нараду". Буданов розкрив деталі
Росіяни за два тижні до вторгнення провели "цікаву нараду". Буданов розкрив деталі
DAILY
Осінь олігарха. Як Коломойський втратив владу і опинився на лаві підсудних
Юлія Акимова, Уляна Безпалько Осінь олігарха. Як Коломойський втратив владу і опинився на лаві підсудних