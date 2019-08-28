На Северодонецком "Азоте" произошел выброс аммиака

Фото: Северодонецкое объединение Азот (sed-rada.gov.ua)

Горожан призывают сохранять спокойствие

На ЧАО "Северодонецкое объединение Азот" (Луганская область) произошла утечка аммиачной воды. Об этом сообщается на сайте городского совета Северодонецка.

Как отмечается в сообщении, утечка произошла 27 августа около 21 часов. По данным горсовета, утечка была оперативно устранена

"В это время был штиль, поэтому загрязнения атмосферы города по данным, которые есть в городском совете, не произошло", - говорится в сообщении.

Городские власти призывают граждан сохранять спокойствие.

Напомним, ЧАО "Северодонецкое объединения Азот" входит в бизнес-группу олигарха Дмитрия Фирташа, который ожидает экстрадиции из Вены в США.

В марте 2018 года пресс-служба Генпрокуратуры сообщала о том, подконтрольные Дмитрию Фирташу предприятия подозревают в выводе в тень более 500 млн грн. В частности, по информации ГПУ, в течение 2015-2017 годов предприятиями, ЧАО "Северодонецкое объединения Азот", ПАО "Азот", ПАО "Ровноазот", ГП "Химик" была организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний.