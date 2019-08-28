На Сєверодонецькому "Азоті" стався викид аміаку

Фото: Сєвєродонецьке об'єднання Азот (sed-rada.gov.ua)

Городян закликають дотримуватися спокій

На ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" (Луганська область) стався витік аміачної води. Про це повідомляється на сайте міської ради Сєвєродонецька.

Як наголошується в повідомленні, витік стався 27 серпня близько 21 години. За даними міськради, витік було оперативно усунуто

"На цей час був штиль, тому забруднення атмосфери міста за даними, які є в міській раді, не відбулося", - йдеться в повідомленні.

Міська влада закликає громадян дотримуватися спокою.

Нагадаємо, ПАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" входить в бізнес-групу олігарха Дмитра Фірташа, який чекає екстрадиції з Відня в США.

У березні 2018 року прес-служба Генпрокуратури повідомила про те, підконтрольні Дмитру Фірташу підприємства підозрюють у виведенні в тінь понад 500 млн грн. Зокрема, за інформацією ГПУ, протягом 2015-2017 років підприємствами, ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот", ПАТ "Азот", ПАТ "Рівнеазот", ДП "Хімік" була організована діяльність ряду фіктивних підприємств і підконтрольних страхових компаній.