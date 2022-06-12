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В Северодонецке ВСУ сбили российский беспилотник "Орлан-10"

Фото: в Северодонецке ВСУ сбили российский беспилотник "Орлан-10" (24tv.ua)
Автор: Иван Носальский

Украинский военный смог с первого выстрела сбить российский разведывательный беспилотник "Орлан-10" в Северодонецке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины в Telegram.

"В Северодонецке нацгвардеец с первого выстрела ПЗРК "Игла" сбил российский беспилотник "Орлан-10", - сказано в сообщении Нацгвардии.

Также отмечается, что нацгвардейцы совместно с ВСУ продолжают оказывать достойное сопротивление оккупантам в городе.

Стоит заметить, что Северодонецк сейчас является одной из самых горячих точек в Украине. Там постоянно идут уличные бои, россияне пытаются выбить наших защитников из города.

Напомним, ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявлял, что Северодонецк стал крепостью, которая сдерживает наступление оккупантов.

Также мы писали, что, по словам Гайдая, российские войска хотят "отрезать" Северодонецк от остальной территории Луганской области. Они разрушили два из трех мостов, ведущих в город.

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Война России против УкраиныСеверодонецкЛуганскВооруженные силы УкраиныНацгвардия