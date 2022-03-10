В Северодонецке во время обстрела оккупантами продуктового магазина погиб человек

Российские оккупанты в четверг, 10 марта, обстреляли продуктовый магазин в городе Северодонецк Луганской области. В результате действий врага погиб человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая .

По его словам, вражеские снаряды попали не только в магазин, но и в торговые палатки, расположенные рядом. Также оккупанты обстреляли жилые квартиры, в результате чего возникли пожары. Под время бомбежки были повреждены газопроводы.

Кроме того, враг снова атаковал Рубежное. Возникло возгорание в двух квартирах, а также на территории картонно-тарного комбината.