В Сєвєродонецьку під час обстрілу окупантами продуктового магазину загинула людина
Російські окупанти в четвер, 10 березня, обстріляли продуктовий магазин в місті Сєвєродонецьк Луганської області. В результаті дій ворога загинула людина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.
За його словами, ворожі снаряди потрапили не тільки в магазин, а й у торговельні намети, що розташовані поруч. Також окупанти обстріляли житлові квартири, в результаті чого виникли пожежі. Під час бомбардування були пошкоджені газопроводи.
Крім того, ворог знову атакував Рубіжне. Виникло загоряння у двох квартирах, а також на території картонно-тарного комбінату.
Нагадаємо, російські війська обстріляли завод Coca-Cola біля села Велика Димерка Київської області.
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