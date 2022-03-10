В Сєвєродонецьку під час обстрілу окупантами продуктового магазину загинула людина

Російські окупанти в четвер, 10 березня, обстріляли продуктовий магазин в місті Сєвєродонецьк Луганської області. В результаті дій ворога загинула людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая .

За його словами, ворожі снаряди потрапили не тільки в магазин, а й у торговельні намети, що розташовані поруч. Також окупанти обстріляли житлові квартири, в результаті чого виникли пожежі. Під час бомбардування були пошкоджені газопроводи.

Крім того, ворог знову атакував Рубіжне. Виникло загоряння у двох квартирах, а також на території картонно-тарного комбінату.