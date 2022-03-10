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В Сєвєродонецьку під час обстрілу окупантами продуктового магазину загинула людина

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Сєвєродонецьк, Четвер 10 березня 2022 16:41
В Сєвєродонецьку під час обстрілу окупантами продуктового магазину загинула людина Фото: в Сєвєродонецьку обстріляли магазин (facebook.com/sergey.gaidai.loga)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти в четвер, 10 березня, обстріляли продуктовий магазин в місті Сєвєродонецьк Луганської області. В результаті дій ворога загинула людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

За його словами, ворожі снаряди потрапили не тільки в магазин, а й у торговельні намети, що розташовані поруч. Також окупанти обстріляли житлові квартири, в результаті чого виникли пожежі. Під час бомбардування були пошкоджені газопроводи.

Крім того, ворог знову атакував Рубіжне. Виникло загоряння у двох квартирах, а також на території картонно-тарного комбінату.

Нагадаємо, російські війська обстріляли завод Coca-Cola біля села Велика Димерка Київської області.

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