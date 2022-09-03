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В Северодонецке священник Московского патриархата "сливал" данные о ВСУ. Его ждет суд

Фото: священник Московского патриархата "сливал" оккупантам данные о ВСУ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Священник Московского патриархата в Северодонецке (Луганская область) передавал оккупантам данные об украинских военных. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, в середине апреля 2022 года священник собирал информацию о численности, дислокации, технике, а также вооружении ВСУ. Эти сведения он передавал в виде текстовых сообщений в мессенджере Telegram.

Полученные данные российские оккупанты использовали для обстрелов. Священника разоблачили и задержали в конце апреля, в его телефоне обнаружили доказательства сотрудничества с врагом. Сейчас мужчина находится под стражей.

Правоохранители передали материалы дела в суд. Информатору грозит 15 лет тюремного заключения за коллаборационную деятельность.

Напомним, в Харькове задержали мужчину и женщину с пророссийскими взглядами, которые передали врагу данные о ВСУ.

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