У Сєвєродонецьку священник Московського патріархату "зливав" дані про ЗСУ. Його чекає суд

Священник Московського патріархату у Сєвєродонецьку (Луганська область) передавав окупантам дані про українських військових. Тепер йому загрожує до 15 років в'язниці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
За даними слідства, у середині квітня 2022 року священник збирав інформацію про чисельність, дислокацію, техніку, а також озброєння ЗСУ. Ці відомості він передавав у вигляді текстових повідомлень у месенджері Telegram.
Отримані дані російські окупанти використовували для обстрілів. Священника викрили та затримали наприкінці квітня, у його телефоні виявили докази співпраці з ворогом. Зараз чоловік знаходиться під вартою.
Правоохоронці передали матеріали справи до суду. Інформатору загрожує 15 років тюремного ув'язнення за колабораційну діяльність.
Нагадаємо, у Харкові затримали чоловіка та жінку з проросійськими поглядами, які передали ворогу дані про ЗСУ.
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