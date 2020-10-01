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В Северодонецке отменили занятия в школах из-за эвакуации пострадавших от пожаров

Северодонецк, Четверг 01 октября 2020 00:44
В Северодонецке отменили занятия в школах из-за эвакуации пострадавших от пожаров
Фото: пожар в Луганской области (НПУ)
Автор: Артур Родивилов

В связи с необходимостью эвакуации жителей поселков, пострадавших от пожаров в Луганской области, принято решение приостановить учебный процесс в Северодонецке. В четверг, 1 октября, отменяются занятия в школах города.

Об этом сообщает Северодонецкая военно-гражданская администрация.

Как сообщают спасатели, пожар дошел до окраин Северодонецка. Жителей сел Боровское и Вороново эвакуируют в школы. Оборудованы школы № 8 и №17. Также подготовлены школы №20, №16 и №18.

Для оказания помощи сформирован областной оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим в результате пожаров.

Для всех пострадавших и всех желающих оказать помощь в ликвидации последствий пожаров круглосуточно работает штаб по телефону: 095-910-19-20.

Отметим, в Луганской области в результате пожаров повреждены более десятка жилых домов.

Напомним, пожары в Луганской области, возникшие в начале сентября, спасателям удалось потушить только спустя неделю. Тогда горел лес в Новоайдарском районе, а также сухая трава, валежник и лесной массив между селами Айдар и Лобачево.

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