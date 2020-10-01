У Сєвєродонецьку скасували заняття в школах через евакуацію постраждалих від пожеж

Фото: пожежа в Луганській області (НПУ)

У зв'язку з необхідністю евакуації жителів селищ, постраждалих від пожеж в Луганській області, прийнято рішення призупинити навчальний процес у Сєвєродонецьку. У четвер, 1 жовтня, скасовуються заняття у школах міста.

Про це повідомляє Сєвєродонецька військово-цивільна адміністрація.

Як повідомляють рятувальники, пожежа дійшла до околиць Сєвєродонецька. Жителів сіл Борівське і Воронове евакуюють до шкіл. Обладнані школи № 8 та №17. Також підготовлені школи №20, №16 і №18.

Для надання допомоги сформовано обласний оперативний штаб з надання допомоги постраждалим унаслідок пожеж.

Для всіх постраждалих та всіх охочих надати допомогу в ліквідації наслідків пожеж цілодобово працює штаб за телефоном: 095-910-19-20.

Відзначимо, в Луганській області унаслідок пожеж пошкоджено більше десятка житлових будинків.

Нагадаємо, пожежі в Луганській області, що виникли на початку вересня, рятувальникам вдалося загасити лише через тиждень. Тоді горів ліс у Новоайдарському районі, а також суха трава, хмиз і лісовий масив між селами Айдар і Лобачеве.