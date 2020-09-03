Пожары в Луганской области: прокуратура открыла дело

Фото: пожар в Луганской области (gp.gov.ua)

Луганская прокуратура и Новоайдарский отдел Северодонецкой местной прокуратуры открыли дело относительно пожаров в Луганской области. Процессуальное руководство осуществляется в уголовном производстве по фактам нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинившее имущественный ущерб в особо крупном размере.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Установлено, что 2 сентября на территории Новоайдарского и Станично-Луганского районов Луганской области возникли серии пожаров в природной среде, охвативших общую площадь более 2 тысяч гектаров.

В результате пожара один военнослужащий ВСУ погиб, двое - получили ожоги различной степени тяжести, а также были уничтожены и повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

"Тушение пожаров было осложнено расположением очагов возгорания в непосредственной близости от линии разграничения и минированием этих территории", - говорится в сообщении.

Сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершения уголовных преступлений.

Напомним, в Луганской области 2 сентября в результате чрезвычайной пожарной опасности зафиксированы 24 возгорания сухой травы на площади около 1200 гектаров.

Ранее сообщалось, что в зоне операции Объединенных сил, пожар мог произойти в результате человеческой неосторожности.

Кроме того, во время тушения лесных пожаров в Луганской области пострадали двое военных.