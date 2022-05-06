В Северодонецке осталось более 15 тысяч жителей: желающих уехать почти нет

По его словам, ситуация ухудшилась, ведь оккупанты обстреливают область хаотично из тяжелого вооружения.

Также военные пытаются окружить Северодонецк и пробиваются с разных направлений.

"Наши защитники их сдерживают и отбивают. Эти бои крайне близко к городу.

Ночью так обильно прилетает, что дома горят кварталами. Желающих уехать почти нет, сегодня в эвакуационный автобус сели только трое", - говорится в сообщении.

Кроме того, для тех кто остался, завозят гуманитарную помощь.

Гайдай добавил, что завтра эвакуация населения продолжится.

Эвакуация из Северодонецка (t.me/luhanskaVTSA)