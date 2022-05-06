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В Северодонецке осталось более 15 тысяч жителей: желающих уехать почти нет

Эвакуация из Северодонецка (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Татьяна Самарук

Из Северодонецка эвакуировали сегодня только три человека. В частности, в городе еще остаются более 15 тысяч жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОГА Сергея Гайдая.

По его словам, ситуация ухудшилась, ведь оккупанты обстреливают область хаотично из тяжелого вооружения.

Также военные пытаются окружить Северодонецк и пробиваются с разных направлений.

"Наши защитники их сдерживают и отбивают. Эти бои крайне близко к городу.
Ночью так обильно прилетает, что дома горят кварталами. Желающих уехать почти нет, сегодня в эвакуационный автобус сели только трое", - говорится в сообщении.

Кроме того, для тех кто остался, завозят гуманитарную помощь.

Гайдай добавил, что завтра эвакуация населения продолжится.

Эвакуация из Северодонецка (t.me/luhanskaVTSA)

Ранее мы сообщали, что в Попасной и Рубежном еды у людей осталось лишь на неделю.

Также мы писали, что оккупанты нанесли 34 удара по жилым районам Луганской области.

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ЛуганскСеверодонецк