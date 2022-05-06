У Сєвєродонецьку залишилось понад 15 тисяч мешканців: охочих виїхати майже немає

За його словами, ситуація погіршилась, адже окупанти обстрілюють область хаотично з важкого озброєння.

Також військові намагаються оточити Сєвєродонецьк та пробиваються з різних напрямків.

"Наші захисники їх стримують і відбивають. Ці бої вкрай близько до міста.

Вночі так рясно прилітає, що будинки горять кварталами. Охочих виїхати майже немає, сьогодні в евакуаційний автобус сіли лише троє", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, для тих хто залишився, завозять гуманітарну допомогу.

Гайдай додав, що завтра евакуація населення продовжиться.

Евакуація з Сєвєродонецька (t.me/luhanskaVTSA)