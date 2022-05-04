В Попасной и Рубежном еды у людей осталось лишь на неделю, - ОВА

Российские войска пытаются создать искусственный голод в Луганской области. В частности, в Попасной и Рубежном еды и воды у людей осталось только на неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

По его словам, доступ к городам затруднен. Российские войска делают невозможной доставку гуманитарных грузов в города.

"С каждым днем ситуация на фронте делает невозможным доставку гуманитарных грузов в ту же Попасную и Рубежное. Там сейчас очень тяжелая ситуация, мы ничего не может туда завезти и эвакуировать людей, потому что там оккупанты расстреливают все", - сказал Гайдай.

Также люди там находятся без еды, воды и средств индивидуальной гигиены.

"Мы все же стараемся на окраине города доставлять продукты. Возможно людям только на неделю хватит и все", - добавил глава ОВА.

Гайдай отметил, что оккупанты очень прицельно ударяют по продуктовым складам, зернохранилищам, больницам, штабам гуманитарной помощи и по критической инфраструктуре. Сообщается, что врагу помогают корректировщики.