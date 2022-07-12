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В Северодонецке оккупанты собирают личные данные людей

Фото: в Северодонецке оккупанты собирают личные данные людей (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

В захваченном россиянами Северодонецке оккупанты собирают личные данные у местных, которые остались там. Сейчас в городе проживает 8 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова руководителя военно-гражданской администрации города Александра Стрюка.

По его словам личные данные людей собирают якобы для оформления пенсий.

Также в городе оккупанты пытаются организовать уличную торговлю.

"Россияне не собираются восстанавливать Северодонецк, после съемки пропагандистских роликов людей, скорее всего, депортируют", - сказал Стрюк.

Он добавил, что оборудование обоих теплоснабжающих предприятий города разрушено.

Напомним, россияне пытаются безуспешно "дожать" Луганскую область им очень мешают украинские военные.

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Северодонецк