В Северодонецке оккупанты собирают личные данные людей

В захваченном россиянами Северодонецке оккупанты собирают личные данные у местных, которые остались там. Сейчас в городе проживает 8 тысяч человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова руководителя военно-гражданской администрации города Александра Стрюка.
По его словам личные данные людей собирают якобы для оформления пенсий.
Также в городе оккупанты пытаются организовать уличную торговлю.
"Россияне не собираются восстанавливать Северодонецк, после съемки пропагандистских роликов людей, скорее всего, депортируют", - сказал Стрюк.
Он добавил, что оборудование обоих теплоснабжающих предприятий города разрушено.
Напомним, россияне пытаются безуспешно "дожать" Луганскую область им очень мешают украинские военные.
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