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В Сєвєродонецьку окупанти збирають особисті дані людей

Фото: в Сєвєродонецьку окупанти збирають особисті дані людей (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

У захопленому росіянами Сєвєродонецьку окупанти збирають особисті дані у місцевих, які залишилися там. Нині в місті проживає 8 тисяч людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова керівника військово-цивільної адміністрації міста Олександра Стрюка.

За його словами особисті дані людей збирають нібито для оформлення пенсій.

Також у місті окупанти намагаються організувати вуличну торгівлю.

"Росіяни не збираються відновлювати Сєвєродонецьк, після зйомки пропагандистських роликів людей, скоріше за все, депортують", - сказав Стрюк.

Він додав, що обладнання обох теплопостачальних підприємств міста зруйноване.

Нагадаємо, росіяни намагаються безуспішно "дотиснути" Луганську область, їм дуже заважають українські військові.

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Сєвєродонецьк