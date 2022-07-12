В Сєвєродонецьку окупанти збирають особисті дані людей

У захопленому росіянами Сєвєродонецьку окупанти збирають особисті дані у місцевих, які залишилися там. Нині в місті проживає 8 тисяч людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова керівника військово-цивільної адміністрації міста Олександра Стрюка.
За його словами особисті дані людей збирають нібито для оформлення пенсій.
Також у місті окупанти намагаються організувати вуличну торгівлю.
"Росіяни не збираються відновлювати Сєвєродонецьк, після зйомки пропагандистських роликів людей, скоріше за все, депортують", - сказав Стрюк.
Він додав, що обладнання обох теплопостачальних підприємств міста зруйноване.
Нагадаємо, росіяни намагаються безуспішно "дотиснути" Луганську область, їм дуже заважають українські військові.
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