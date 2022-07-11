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Украинские военные не дают россиянам выйти на границу Луганской области, - Гайдай

Новина українською →
Украина, Понедельник 11 июля 2022 21:29
Украинские военные не дают россиянам выйти на границу Луганской области, - Гайдай Фото: Сергей Гайдай, глава Луганской ОВА (Telegram.Luhanska.vtsa)
Автор: Евгений Прокопенко

Россияне пытаются безуспешно "дожать" Луганскую область. Однако их ежедневно сдерживают украинские защитники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

По его словам, вражеские склады в глубоком тылу продолжают пылать. Некоторые детонируют по несколько дней, оккупанты уже испытывают проблемы с подвозом боекомплектов. Логистика россиян нарушена.

"Луганская область сдерживает россиян от наступления на города Донецкой области. Так называемая "оперативная пауза" россиян - это их беспомощность, в результате "хлопков" на складах, - сказал Гайдай.

Глава Луганской ОВА добавил, что люди на оккупированных территориях массово хотят выезжать, но путей сделать это безопасно нет, а ехать через несколько стран решаются не все.

Напомним, сегодня Вооруженные силы Украины отбили попытку наступления на Марьинку.

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