Украинские военные не дают россиянам выйти на границу Луганской области, - Гайдай

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая .

По его словам, вражеские склады в глубоком тылу продолжают пылать. Некоторые детонируют по несколько дней, оккупанты уже испытывают проблемы с подвозом боекомплектов. Логистика россиян нарушена.

"Луганская область сдерживает россиян от наступления на города Донецкой области. Так называемая "оперативная пауза" россиян - это их беспомощность, в результате "хлопков" на складах, - сказал Гайдай.

Глава Луганской ОВА добавил, что люди на оккупированных территориях массово хотят выезжать, но путей сделать это безопасно нет, а ехать через несколько стран решаются не все.