В Северодонецке оккупанты обстреляли больницу: погибла женщина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Луганской ОГА Сергея Гайдая.

Отмечается, что в области осталось только две больницы, которые функционируют - в Северодонецке и Лисичанске. Однако, сегодня оккупанты умышленно открыли огонь по медицинскому учреждению областного центра.

"Русские знали, что больница не пуста, там были пациенты в разных состояниях вместе с врачами, но и это их не остановило. Фактически, орки хотели добить раненых и убить тех, кто помогает местным выживать - врачей", - написал глава ОВА.

Через обстрелы сильно пострадало здание больницы.

Также в результате одна женщина погибла. Отмечается, что ей неоднократно предлагали эвакуацию.

Однако, больница продолжает спасать жизни мирного населения.