У Сєвєродонецьку окупанти обстріляли лікарню: загинула жінка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Зазначається, що в області залишилося лише дві лікарні, які функціонують - у Сєвєродонецьку та Лисичанську. Однак, сьогодні окупанти умисно відкрили вогонь по медичному закладу обласного центру.

"Росіяни знали, що лікарня не порожня, там були пацієнти в різних станах разом з лікарями, але і це їх не зупинило. Фактично, орки хотіли добити поранених та вбити тих, хто допомагає місцевим виживати - лікарів", - написав голова ОВА.

Через обстріли сильно постраждала будівля лікарні.

Також внаслідок цього одна жінка загинула. Зазначається, що їй неодноразово пропонували евакуацію.

Однак, лікарня і далі продовжує рятувати життя мирного населення.