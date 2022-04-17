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В Северодонецке горели четыре многоэтажки, в Новодружеске уничтожен дом, - глава Луганской ОВА

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Воскресенье 17 апреля 2022 08:32
В Северодонецке горели четыре многоэтажки, в Новодружеске уничтожен дом, - глава Луганской ОВА Фото: оккупанты обстреляли Луганскую область (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Роман Мирончук

Российские оккупанты продолжают атаковать Луганскую область. Так, в ночь с 16 на 17 апреля в Северодонецке после обстрелов загорелись четыре многоэтажки, а в Новодружеске - уничтожен дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

Спасатели выехали на объекты сразу, как только оккупанты прекратили огонь. Зафиксированы многочисленные возгорания квартир. Информация о жертвах уточняется. В Новодружеске спасателям удалось эвакуировать владельца дома.

Гайдай также рассказал, что ночью под огнем военных РФ оказались новые районы Северодонецка.

Обстрел Луганской области (фото: t.me/luhanskaVTSA)

"Там уже и разрушать почти нечего - большую часть жилищного фонда враг уничтожил за последние полтора месяца. Однако обстрелы нашего самого молодого в области города не утихают", - отметил Гайдай.

Кроме того, утром 17 апреля оккупанты обстреляли Кременную. В результате артиллерийского обстрела как минимум один человек получил ранения, его доставили в больницу.

В Северодонецке горели четыре многоэтажки, в Новодружеске уничтожен дом, - глава Луганской ОВА

Обстрел Кременной (фото: t.me/luhanskaVTSA)

На фронте Луганской и Донецкой областей за сутки отбиты 10 атак врага - уничтожены 15 танков, 3 артиллерийские системы, 24 единицы бронированной и 10 единиц автомобильной техники противника.

Подразделения ПВО сбили 4 беспилотника типа "Орлан-10" и 2 крылатые ракеты.

Напомним, оккупанты снова обстреляли Харьков, есть погибший.

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