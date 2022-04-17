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У Сєвєродонецьку горіли чотири багатоповерхівки, у Новодружеську знищено будинок, - голова Луганської ОВА

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Неділя 17 квітня 2022 08:32
У Сєвєродонецьку горіли чотири багатоповерхівки, у Новодружеську знищено будинок, - голова Луганської ОВА Фото: окупанти обстріляли Луганську область (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Роман Мирончук

Російські окупанти продовжують атакувати Луганську область. Так, в ніч з 16 на 17 квітня у Сєвєродонецьку після обстрілів загорілися чотири багатоповерхівки, а в Новодружеську - знищений будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Рятувальники виїхали на об'єкти відразу, як тільки окупанти припинили вогонь. Зафіксовані численні загоряння квартир. Інформація про жертви уточнюється. У Новодружеську рятувальникам вдалося евакуювати власника будинку.

Гайдай також розповів, що вночі під вогнем військових РФ опинилися нові райони Сєвєродонецька.

Обстріл Луганської області (фото: t.me/luhanskaVTSA)

"Там вже і руйнувати майже нічого - більшу частину житлового фонду ворог знищив за останні півтора місяця. Однак обстріли нашого наймолодшого в області міста не вщухають", - зазначив Гайдай.

Крім того, вранці 17 квітня окупанти обстріляли Кремінну. В результаті артилерійського обстрілу як мінімум одна людина отримала поранення, її доставили в лікарню.

У Сєвєродонецьку горіли чотири багатоповерхівки, у Новодружеську знищено будинок, - голова Луганської ОВА

Обстріл Кремінної (фото: t.me/luhanskaVTSA)

На фронті Луганської та Донецької областей за добу відбито 10 атак ворога - знищено 15 танків, 3 артилерійські системи, 24 одиниці броньованої та 10 одиниць автомобільної техніки противника.

Підрозділи ППО збили 4 безпілотники типу "Орлан-10" і 2 крилаті ракети.

Нагадаємо, окупанти знову обстріляли Харків, є загиблий.

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