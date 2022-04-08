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В Северодонецке будут ремонтировать водопровод: жителей призывают сделать запасы воды

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Северодонецк, Пятница 08 апреля 2022 17:23
В Северодонецке будут ремонтировать водопровод: жителей призывают сделать запасы воды В Северодонецке отключат воду (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Руководитель Северодонецкой военно-гражданской администрации Александр Стрюк сообщил, что вскоре начнется ремонт водопровода. Поэтому всем местных жителей призвал сделать запасы воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя у Facebook.

По его словам, в связи с повреждением падает давление и вода не поступает в большинство микрорайонов города.

"На ближайшие сутки запланировано проведение ремонтных работ в связи с чем прошу всех сделать запасы воды на сутки-двое. Отнесите внимательно и запаситесь водой", - сказал Стрюк.

Отмечается, что отключение планируется 8 апреля с 20.00.

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