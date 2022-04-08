В Северодонецке будут ремонтировать водопровод: жителей призывают сделать запасы воды
Руководитель Северодонецкой военно-гражданской администрации Александр Стрюк сообщил, что вскоре начнется ремонт водопровода. Поэтому всем местных жителей призвал сделать запасы воды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя у Facebook.
По его словам, в связи с повреждением падает давление и вода не поступает в большинство микрорайонов города.
"На ближайшие сутки запланировано проведение ремонтных работ в связи с чем прошу всех сделать запасы воды на сутки-двое. Отнесите внимательно и запаситесь водой", - сказал Стрюк.
Отмечается, что отключение планируется 8 апреля с 20.00.
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