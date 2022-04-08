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У Сєвєродонецьку ремонтуватимуть водогін: жителів закликають зробити запаси води

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Сєвєродонецьк, П'ятниця 08 квітня 2022 17:23
У Сєвєродонецьку ремонтуватимуть водогін: жителів закликають зробити запаси води У Сєвєродонецьку відключать воду (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Керівник Сєвєродонецької військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк повідомив, що незабаром розпочнеться ремонт водогону. Тому усім місцевих жителів закликав зробити запаси води.

Про це повідомляє РБК-Ураїна з посиланням на заяву керівника у Facebook.

За його словами, у зв'язку з пошкодженням падає тиск та вода не надходить до більшості мікрорайонів міста.

"На найближчу добу заплановано проведення ремонтних робіт у звязку з чим прошу всіх зробити запаси води на добу-дві. Віднесітьс уважно та запасіться водою", - сказав Стрюк.

Зазначається, що відключення планується 8 квітня з 20.00.

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