У Сєвєродонецьку ремонтуватимуть водогін: жителів закликають зробити запаси води
Керівник Сєвєродонецької військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк повідомив, що незабаром розпочнеться ремонт водогону. Тому усім місцевих жителів закликав зробити запаси води.
Про це повідомляє РБК-Ураїна з посиланням на заяву керівника у Facebook.
За його словами, у зв'язку з пошкодженням падає тиск та вода не надходить до більшості мікрорайонів міста.
"На найближчу добу заплановано проведення ремонтних робіт у звязку з чим прошу всіх зробити запаси води на добу-дві. Віднесітьс уважно та запасіться водою", - сказав Стрюк.
Зазначається, що відключення планується 8 квітня з 20.00.
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