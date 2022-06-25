Северодонецк разрушен на 90%. Выехать можно через оккупированные районы, - Гайдай

Российские войска полностью захватили Северодонецк, город на сегодня разрушен на 90%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

По его словам, после отхода украинских войск противник закрепляется в центре Северодонецка и селах Сиротино, Вороново и Боровское.

"Выехать из Северодонецка сейчас можно только через временно оккупированные территории… Город разрушен на 90%, выживать там будет очень тяжело, восстановить коммуникации орки не смогут. Мы вернем свой город! Это не надолго", - отметил Гайдай.