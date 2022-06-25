Сєвєродонецьк зруйновано на 90%. Виїхати можна через окуповані райони, - Гайдай

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.

За його словами, після відходу українських військ противник закріплюється в центрі Сєвєродонецька і селах Сиротине, Воронове і Борівське.

"Виїхати з Сєвєродонецька зараз можна тільки через тимчасово окуповані території... Місто зруйноване на 90%, виживати там буде дуже важко, відновити комунікації орки не зможуть. Ми повернемо своє місто! Це не надовго", - зазначив Гайдай.