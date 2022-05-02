Северодонецк может попасть в осаду, - Гайдай

"В последние дни военные эксперты начали приписывать Северодонецку судьбу Мариуполя. Оборона города сверхмощная, так что захватить областной центр Луганщины будет крайне тяжело. Но орки могут пойти другим путем - по мариупольскому сценарию. Это только предположение. Но мы готовы к любому развитию событий, воины дадут врагу достойный отпор", - написал он.

По его словам, сакральная для президента РФ Владимира Путина дата - 9 мая, будет тяжелым днем.

"Рашисты усилят обстрелы и будут пытаться уничтожить как можно больше населенных пунктов Луганщины. Возможные провокации", - уверен глава области, добавив, что уже ужесточены меры безопасности на блокпостах, так как участились случаи захвата россиянами гуманитарного транспорта и формы ВСУ.

Гайдай призвал жителей Луганской области эвакуироваться.