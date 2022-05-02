Сєвєродонецьк може потрапити в облогу, - Гайдай

"Останніми днями військові експерти почали приписувати Сєвєродонецьку долю Маріуполя. Оборона міста надпотужна, тож захопити обласний центр Луганщини буде вкрай важко. Але орки можуть піти іншим шляхом - за маріупольським сценарієм. Це тільки припущення. Але ми готові до будь-якого розвитку подій, Наші воїни дадуть ворогу гідну відсіч", - написав він.

За його словами, сакральна для президента РФ Володимира Путіна дата - 9 травня, буде важким днем.

"Рашисти посилять обстріли та намагатимуться знищити якомога більше населених пунктів Луганщини. Можливі провокації", - впевнений очільник області, додавши, що наразі вже посилено заходи безпеки на блокпостах, бо почастішали випадки захоплення росіянами гуманітарного транспорту та форми ЗСУ.

Гайдай закликав жителів Луганської області евакуюватися.