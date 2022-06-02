Северодонецк держится и имеет все шансы на скорое освобождение, - Гайдай

Северодонецк держится и имеет все шансы на скорое освобождение. Защитники успешно проводят локальные операции, берут пленных, имеют все необходимое, чтобы гнать оккупантов из областного центра.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава Луганской области Сергей Гайдай, сообщает РБК-Украина .

Гайдай добавил, что украинским защитникам удается проводить локальные опрации и добиваться успеха в этих поперациях.

"Не стоит списывать Северодонецк со счетов - город еще держится", - отметил он.

Он отметил, что украинским защитникам в Северодонецк удалось взять в плен шестерых россиян.

Напомним, сегодня советник главы ОП Украины Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины заманили в ловушку русские войска в Северодонецке. И теперь наносят им встречные контрудары.

Ранее сообщалось, что украинские войска контролируют пятую часть Северодонецка противник постепенно продвигается городом.

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