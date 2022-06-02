ru ua
Чт, 02 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Сєвєродонецьк тримається і має всі шанси на швидке звільнення, - Гайдай

Новость на русском →
Україна, Четвер 02 червня 2022 21:23
Сєвєродонецьк тримається і має всі шанси на швидке звільнення, - Гайдай Фото: Сергій Гайдай (Telegram)
Автор: Євгеній Прокопенко

Сєвєродонецьк тримається і має всі шанси на швидке звільнення. Захисники успішно проводять локальні операції, беруть полонених, мають все необхідне, аби гнати окупантів з обласного центру.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів очільник Луганської області Сергій Гайдай, повідомляє РБК-Україна.

Він зазначив, що українським захисника у Сєверодонецбку вдалося взяти у полон шістьох росіян.

"Не варто списувати Сєвєродонецьк з рахунків - місто ще тримається", - зазначив він.

Гайдай додав, що українським захисникам вдається проводити локальні опрації і досягати успіху в цих попераціях.

Нагадаємо, сьогодні радник глави ОП України Олексій Арестович заявив, що Збройні сили України заманили в пастку російські війська в Сєвєродонецьку. І тепер завдають їм зустрічні контрудари.

Раніше повідомлялося, що українські війська контролюють п'яту частину Сєвєродонецька, противник поступово просувається містом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сєвєродонецьк
NEWS
Меркель після трьох місяців мовчання висловила солідарність з Україною
Меркель після трьох місяців мовчання висловила солідарність з Україною
DAILY
Сценарії війни. Як далеко може зайти російська армія в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сценарії війни. Як далеко може зайти російська армія в Україні