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На северо-западе Китая произошло мощное землетрясение

Автор: РБК-Украина

На северо-западе Китая в провинции Цинхай произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 7,4 по шкале Рихтера.

Об этом сообщает сейсмологический центр Китая.

По его данным, землетрясение произошло в ночь на субботу, в 02:04 по местному времени (пятница, 21:04по киевскому времени, ред.). Подземный толчок был зафиксирован около уезда Мадо в Голог-Тибетском автономном округе.

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 км.

Напомним, в марте этого года в округе Байчен в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая произошло землетрясение, в результате которого три человека погибли, а также 65 домов были повреждены.

Кроме того, в Японии произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла по шкале Рихтера. В префектуре Мияги сила землетрясения составила 7 баллов. Была объявлена угроза цунами.

Позже стало известно, что от подземных толчков пострадали семь человек.

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