В Китае произошло мощное землетрясение, есть погибшие
Сегодня, 24 марта, в Китае произошло мощное землетрясение. Оно привело к гибели людей и вызвало разрушения зданий.
Об этом сообщает CGTN.
Как сообщается, землетрясение амплитудой 5,4 произошло в округе Байчен в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая. В результате трое человек погибли и 65 домов были повреждены.
После землетрясения железнодорожное сообщение между столицей региона Урумчи, Хотан и Аксу были задержаны.
Отметим, Китай регулярно страдает от землетрясений, особенно в горных западных и юго-западных регионах.
Напомним, ранее сообщалось, что в Японии произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла по шкале Рихтера. В префектуре Мияги сила землетрясения составила 7 баллов. Была объявлена угроза цунами. Позже стало известно, что от подземных толчков пострадали семь человек. Травмы носят легкий характер, угрозы для жизни нет.
Также РБК-Украина писало, что на востоке Греции произошло сильное землетрясение. Оно вызвало разрушение зданий в ближайших к эпицентру селах. Тогда в пострадавший регион отправились представители правительства.