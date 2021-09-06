"Северный поток-2" заработает через несколько дней, - Лавров

Российский газопровод "Северный поток-2" начнет работать уже через несколько дней. Ожидается, что буквально сразу после того, как будет достроен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс" .

"Он достроен будет через несколько дней, работать начнет", - заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Напомним, ранее глава австрийской OMV, которая принимает участие в проекте, Райнер Зеле заявил, что строительство газопровода завершится на следующей неделе.

Глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью РБК-Украина заявил, что Владимир Зеленский хочет, чтобы США присоединились к переговорам в нормандском формате, в том числе для обсуждения "Северного потока-2".

"Северный поток-2" проектной мощностью 55 млрд кубометров газа в год проходит по дну Балтийского моря до побережья Германии. Общая протяженность магистрали по двум ниткам - 2 460 км.