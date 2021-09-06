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"Північний потік-2" запрацює за кілька днів, - Лавров

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Москва, Понеділок 06 вересня 2021 15:18
"Північний потік-2" запрацює за кілька днів, - Лавров Фото: міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров (Antonio Masiello / Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Російський газопровід "Північний потік-2" почне працювати вже через кілька днів. Очікується, що буквально відразу після того, як буде добудований.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

"Він добудований буде через кілька днів, працювати почне", - заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Нагадаємо, раніше глава австрійської OMV, яка бере участь у проекті, Райнер Зеле заявив, що будівництво газопроводу завершиться наступного тижня.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що Володимир Зеленський хоче, щоб США приєдналися до переговорів у нормандському форматі, в тому числі для обговорення "Північного потоку-2".

"Північний потік-2" проектною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік проходить по дну Балтійського моря до узбережжя Німеччини. Загальна протяжність магістралі по двох нитках - 2 460 км.

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Лавров Північний потік-2
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