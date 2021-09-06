Уже в этом году: в РФ рассказали, когда начнутся поставки газа по "Северному потоку-2"

Глава австрийской OMV Райнер Зеле заявил, что строительство "Северного потока-2" завершится в ближайшее время. Также он подтвердил слова главы российского "Газпрома" о том, что поставки газа в Европу по газопроводу начнутся до конца года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ведомости .

На прошлой неделе глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что завершения строительства "Северного потока-2" осталось ждать недолго. Также он сказал, что компания поставит первый газ по газопроводу на европейский рынок уже в этом отопительном сезоне до конца 2021 года.

Эти слова подтвердил в интервью изданию глава австрийской OMV Райнер Зеле, которая является партнером "Газпрома" и инвестором проекта "Северный поток-2".

По словам Зеле, строительство газопровода завершится на следующей неделе. При этом само интервью состоялось 27 августа.

Также на вопрос о том, когда начнутся поставки газа в Европу, Зеле заявил, что это произойдет до конца года.

"До конца года. Это сказал Алексей Миллер. И я разделяю его прогноз", - заявил Зеле.