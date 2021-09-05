Кремль об угрозе "Северного потока-2" для Европы: это нонсенс
Фото: Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля (kremlin.ru)
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что газопровод "Северный поток-2" представляет угрозу для Европы. Песков заявил, что это "нонсенс".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир канала "Россия 1".
"Зеленский говорит, что "Северный поток-2" является страшной угрозой для безопасности Европы. Это нонсенс, это (строительство российского газопровода - ред.), наоборот, является вкладом в обеспечение энергобезопасности Европы", - сказал Песков.
Напомним, Зеленский обсудил противодействие "Северному потоку-2" с президентом США. Глава государства сказал, что Байден пообещал ввести санкции против России, если газопровод будут использовать как оружие.