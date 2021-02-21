"Северный поток-2" запросил срочное разрешение на работы в водах Германии

Оператор газопровода "Северный поток-2" подал запрос на экстренное разрешение строительства в водах Германии. Его рассмотрит немецкое Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии.

Представитель немецкого регулятора подтвердил подачу заявку и ее рассмотрение. Но пока неизвестно, как скоро по ней будет принято решение.

Подача этой заявки стала реакцией оператора на жалобу касательно продолжения строительства "Северного потока-2" в водах Германии, которую подали экологические организации Deutsche Umwelthilfe и Союза защиты природы. Они призывали остановить строительство, поскольку изначально регулятор не учел выводы о вреде для климата и окружающей среды с учетом того, что отрезок газопровода проходит по краю заповедника для птиц.

Тогда регулятор не посчитал доводы существенными, поскольку в том районе и так происходит активное судоходство. Кроме этого, из-за глубины, по мнению регулятора, работа трубопровода не повлияет на жизнедеятельность птиц.