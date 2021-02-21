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"Северный поток-2" запросил срочное разрешение на работы в водах Германии

Новина українською → Германия, Воскресенье 21 февраля 2021 20:05
"Северный поток-2" запросил срочное разрешение на работы в водах Германии Фото: строительство "Северного потока-2" (tass.ru)
Автор: Роман Тверденко

Оператор газопровода "Северный поток-2" подал запрос на экстренное разрешение строительства в водах Германии. Его рассмотрит немецкое Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии.

Об этом сообщает Tass.ru.

Представитель немецкого регулятора подтвердил подачу заявку и ее рассмотрение. Но пока неизвестно, как скоро по ней будет принято решение.

Подача этой заявки стала реакцией оператора на жалобу касательно продолжения строительства "Северного потока-2" в водах Германии, которую подали экологические организации Deutsche Umwelthilfe и Союза защиты природы. Они призывали остановить строительство, поскольку изначально регулятор не учел выводы о вреде для климата и окружающей среды с учетом того, что отрезок газопровода проходит по краю заповедника для птиц.

Тогда регулятор не посчитал доводы существенными, поскольку в том районе и так происходит активное судоходство. Кроме этого, из-за глубины, по мнению регулятора, работа трубопровода не повлияет на жизнедеятельность птиц.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявила, что Российская Федерация продолжает тратить миллиарды на строительство "Северного потока-2", хотя его стоимость уже превысила целесообразность. Это доказывает, что газопровод является политическим проектом.

Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что завершение "Северного потока-2" остается приоритетом Берлина. Отметим, из-за него украинский бюджет может потерять миллиарды долларов, которые получает от транзита газа в ЕС.

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