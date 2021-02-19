Маас: приоритетом Германии является завершение "Северного потока-2"

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал завершение строительства газопровода "Северный поток-2" приоритетом Берлина. Такое заявление он сделал сегодня перед началом Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом пишет Handelsblatt.

Глава немецкого МИД отметил, что "Северный поток-2" является одним из самых сложных вопросов. "Главный приоритет - создать условия для завершения этого газопровода. Фактически мы сказали все по этому вопросу", - подчеркнул он. Газопровод "Северный поток-2" является российским проектом. Газопровод должен соединить газотранспортные системы России и Германии через Балтийское море. Этот газопровод станет альтернативным путем поставки российского газа в Европу в обход территории Украины. Из-за "Северного потока-2" украинский бюджет может потерять миллиарды долларов, которые он получает от транзита газа в ЕС.