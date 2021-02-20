Кулеба о "Северном потоке-2": российские миллиарды на подрыв Украины
Российская Федерация продолжает тратить миллиарды на строительство "Северного потока-2", хотя его стоимость уже превысила целесообразность. Это доказывает, что газопровод является политическим проектом.
Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Стоимость "Северного потока-2" давно превысила экономическую целесообразность. Но Кремль и дальше выбрасывает миллиарды. Это доказывает: речь идет не о газе, а о подрыве безопасности Украины, Европы и евроатлантического единства", - отметил Кулеба.
Он также добавил, что Украина будет последовательно защищать энергетическую независимость Европы от России.
Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что завершение "Северного потока-2" остается приоритетом Берлина. Отметим, из-за него украинский бюджет может потерять миллиарды долларов, которые получает от транзита газа в ЕС.
По данным Службы внешней разведки Украины, "Северный поток-2" планируют завершить до дня России - 12 июня. Украинская сторона утверждает, что ради этого компания-оператор якобы пренебрегает технологическими процедурами.