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Кулеба о "Северном потоке-2": российские миллиарды на подрыв Украины

Новина українською → Киев, Суббота 20 февраля 2021 18:09
Кулеба о "Северном потоке-2": российские миллиарды на подрыв Украины Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Российская Федерация продолжает тратить миллиарды на строительство "Северного потока-2", хотя его стоимость уже превысила целесообразность. Это доказывает, что газопровод является политическим проектом.

Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Стоимость "Северного потока-2" давно превысила экономическую целесообразность. Но Кремль и дальше выбрасывает миллиарды. Это доказывает: речь идет не о газе, а о подрыве безопасности Украины, Европы и евроатлантического единства", - отметил Кулеба.

Он также добавил, что Украина будет последовательно защищать энергетическую независимость Европы от России.

Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что завершение "Северного потока-2" остается приоритетом Берлина. Отметим, из-за него украинский бюджет может потерять миллиарды долларов, которые получает от транзита газа в ЕС.

По данным Службы внешней разведки Украины, "Северный поток-2" планируют завершить до дня России - 12 июня. Украинская сторона утверждает, что ради этого компания-оператор якобы пренебрегает технологическими процедурами.

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Новости Украины Политика Российская Федерация Дмитрий Кулеба Северный поток-2
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