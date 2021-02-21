"Північний потік-2" запросив терміновий дозвіл на роботи у водах Німеччини
Оператор газопроводу "Північний потік-2" подав запит на екстренний дозвіл на будівництво у водах Німеччини. Його розгляне німецьке Федеральне відомство з судноплавства і гідрографії.
Про це повідомляє Tass.ru.
Представник німецького регулятора підтвердив подачу заявки та її розгляд. Але поки невідомо, як скоро по ній буде ухвалене рішення.
Подання цієї заявки стала реакцією оператора на скаргу щодо продовження будівництва "Північного потоку-2" у водах Німеччини, яку подали екологічні організації Deutsche Umwelthilfe і Спілки захисту природи. Вони закликали зупинити будівництво, оскільки спочатку регулятор не врахував висновки про шкоду для клімату і навколишнього середовища з урахуванням того, що відрізок газопроводу проходить по краю заповідника для птахів.
Тоді регулятор не визнав доводи суттєвими, оскільки в тому районі і так відбувається активне судноплавство. Крім цього, з глибини, на думку регулятора, робота трубопроводу не вплине на життєдіяльність птахів.
Раніше глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявила, що Російська Федерація продовжує витрачати мільярди на будівництво "Північного потоку-2", хоча його вартість вже перевищила доцільність. Це доводить, що газопровід є політичним проектом.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що завершення "Північного потоку-2" залишається пріоритетом Берліна. Зазначимо, через нього український бюджет може втратити мільярди доларів, які отримує від транзиту газу в ЄС.