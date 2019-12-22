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В Кремле уверены в реализации проекта "Северный поток-2"

Новости » Политика     22.12.2019 - 22:07
В Кремле уверены в реализации проекта "Северный поток-2"
Фото: Сергей Лавров (flickr.com/mfarussia)

Глава МИД пообещал ответ на американские "санкции из ада"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что газопровод "Северный поток-2" будет построен, несмотря на санкции со стороны США. Об этом сообщают российские СМИ.

По его словам, реализация проекта в интересах Европейского союза, который осознает свой коммерческий интерес.

Как считает Лавров, реакция Германии на американские санкции показывает, что "чувство собственного достоинства у наших европейских партнеров еще сохранилось". Лавров пообещал ответ на американские "санкции из ада".

Напомним, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 финансовый год. Бюджет обязывает администрацию ввести санкции в отношении России по нескольким пунктам. В частности, санкции вводятся в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

Посол США в Германии Ричард Гренелл отверг критику Берлина в отношении американских санкций против российского газопровода "Северный поток-2". По его словам, введение санкций против строительства второго газопровода по дну Балтийского моря является "очень проевропейским решением". Гренелл также сообщил, что многие европейские дипломаты благодарили администрацию США за штрафные меры.

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Новости Украины ЛавровСеверный поток-2
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