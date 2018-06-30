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Интервью

"Северный поток-2" усугубит зависимость Европы от энергоресурсов РФ, - Госдеп США

НовостиПолитика    30.06.2018 - 10:20
Фото: Госдеп США (U.S. Department of State)
Фото: Госдеп США (U.S. Department of State)

В США раскритиковали строительство газопровода "Северный поток-2"

Строительство газопровода "Северный поток-2" усугубит зависимость Европы от энергоресурсов Российской Федерации (РФ). Об этом говорится в распространенном Госдепартаментом США заявлении.

"На минувшей неделе американские официальные лица подчеркивали, что США активно выступают против прокладки по инициативе России газопровода "Северный поток-2" и второй нитки "Турецкого потока", что усугубит зависимость Европы от российских энергоресурсов", - говорится в заявлении.

Так, в США раскритиковали строительство газопровода "Северный поток-2", который свяжет Россию и Германию напрямую, а также второй нитки "Турецкого потока" для транзита газа в Европу.

Напомним, ранее сообщалось, что председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий во время визита в Вашингтон призвал Соединенные Штаты Америки (США) усилить санкции против компаний, которые строят российский газопровод "Северный поток-2"

Посол США в Эстонии подал в отставку из-за заявлений Трампа США изучают возможность вывода своих военных из Германии, - Washington Post
Теги публикации: Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, Северный поток-2  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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