"Північний потік-2" посилить залежність Європи від енергоресурсів РФ, - Держдеп США

У США розкритикували будівництво газопроводу "Північний потік-2"

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" посилить залежність Європи від енергоресурсів Російської Федерації (РФ). Про це йдеться в поширеній Держдепартаментом США заяві.

"На минулому тижні американські офіційні особи підкреслювали, що США активно виступають проти прокладки з ініціативи Росії газопроводу "Північний потік-2" і другої нитки "Турецького потоку", що збільшить залежність Європи від російських енергоресурсів", - йдеться в заяві.

Так, в США розкритикували будівництво газопроводу "Північний потік-2", який з'єднає Росію і Німеччину безпосередньо, а також другої нитки "Турецького потоку" для транзиту газу в Європу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова Верховної ради України Андрій Парубій під час візиту у Вашингтон закликав Сполучені Штати Америки (США) посилити санкції проти компаній, які будують російський газопровід "Північний потік-2".