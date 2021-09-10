"Северный поток-2" не удалось остановить, несмотря на противодействие, - МИД Польши

По его словам, мнение Польши насчет "Северного потока-2" не изменилось.

"Но несмотря на усиленные дискуссии по этому вопросу, не удалось остановить этот проект. Строительство будет завершено", - заявил Рау.

Он также призвал Евросоюз сосредоточиться на предотвращении рисков для безопасности и раскола в Европе в связи с запуском газопровода.