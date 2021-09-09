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"Северный поток-2": начало поставок газа зависит от Германии

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Москва, Четверг 09 сентября 2021 17:02
"Северный поток-2": начало поставок газа зависит от Германии Фото: официальный представитель МИД России Мария Захарова (facebook com MIDRussia)
Автор: Артем Горовенко

Начало поставок газа по трубопроводу "Северный поток-2" зависит от решения профильного немецкого регулятора. Российская сторона надеется, что оно будет получено в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Сроки начала коммерческих поставок зависят от позиции немецкого регулятора. Мы рассчитываем, что миллионы европейских потребителей уже в ближайшее время смогут получать российский газ по кратчайшему, наиболее экономичному и экологичному маршруту", - отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что уже никто и ничто не помешает запуску "Северного потока-2".

А издание Bloomberg отметило, что поставки газа могут начаться уже с 1 октября.

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Северный поток-2
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