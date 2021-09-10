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"Северный поток-2" не удалось остановить, несмотря на противодействие, - МИД Польши

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Пятница 10 сентября 2021 15:49
"Северный поток-2" не удалось остановить, несмотря на противодействие, - МИД Польши Фото: министр иностранных дел Польши Збигнев Рау (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Российский проект "Северный поток-2" не удалось остановить, несмотря на противодействие со стороны некоторых европейских стран. Но позиция официальной Варшавы по газопроводу не изменилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию министра иностранных дел Польши Збигнева Рау с немецким и французским коллегами.

По его словам, мнение Польши насчет "Северного потока-2" не изменилось.

"Но несмотря на усиленные дискуссии по этому вопросу, не удалось остановить этот проект. Строительство будет завершено", - заявил Рау.

Он также призвал Евросоюз сосредоточиться на предотвращении рисков для безопасности и раскола в Европе в связи с запуском газопровода.

Напомним, сегодня российский газовый монополист "Газпром" объявил о завершении строительства газопровода "Северный поток-2".

Также стало известно, что начало поставок газа по этому трубопроводу зависит от Германии.

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Польша Северный поток-2
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