"Північний потік-2" не вдалося зупинити, незважаючи на протидію, - МЗС Польщі

Російський проект "Північний потік-2" не вдалося зупинити, незважаючи на протидію з боку деяких європейських країн. Але позиція офіційної Варшави щодо газопроводу не змінилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію міністра закордонних справ Польщі Збігнєва Рау з німецьким і французьким колегами.

За його словами, думка Польщі щодо "Північного потоку-2" не змінилася.

"Але незважаючи на посилені дискусії з цього питання, не вдалося зупинити цей проект. Будівництво буде завершено", - заявив Рау.

Він також закликав Євросоюз зосередитися на запобіганні ризиків для безпеки і розколу в Європі у зв'язку із запуском газопроводу.