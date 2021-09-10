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"Північний потік-2" не вдалося зупинити, незважаючи на протидію, - МЗС Польщі

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П'ятниця 10 вересня 2021 15:49
"Північний потік-2" не вдалося зупинити, незважаючи на протидію, - МЗС Польщі Фото: міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Російський проект "Північний потік-2" не вдалося зупинити, незважаючи на протидію з боку деяких європейських країн. Але позиція офіційної Варшави щодо газопроводу не змінилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію міністра закордонних справ Польщі Збігнєва Рау з німецьким і французьким колегами.

За його словами, думка Польщі щодо "Північного потоку-2" не змінилася.

"Але незважаючи на посилені дискусії з цього питання, не вдалося зупинити цей проект. Будівництво буде завершено", - заявив Рау.

Він також закликав Євросоюз зосередитися на запобіганні ризиків для безпеки і розколу в Європі у зв'язку із запуском газопроводу.

Нагадаємо, сьогодні російський газовий монополіст "Газпром" оголосив про завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Також стало відомо, що початок поставок газу по цьому трубопроводу залежить від Німеччини.

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Польша Північний потік-2
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