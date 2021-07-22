"Северный поток-2": США продолжат проверять компании, подпадающие под санкции

По словам Псаки, США хотят помешать или уменьшить геополитическое влияние России на Украину.

"Мы привержены соблюдению закона и продолжим проверять организации, участвующие в деятельности, которая может подпадать под санкции. Это следование закону, подход не изменился", - сказала она.

Представитель Белого дома также заявила, что достигнутая с ФРГ договоренность призвана противодействовать пагубным действиям Кремля и при этом способствовать более безопасному и устойчивому энергетическому будущему Украины, стран ЕС и НАТО.

"Да, строительство газопровода завершено на 90%. Мы уверены в действенности этих мер и, конечно, продолжим следовать закону, что включает применение санкций при необходимости", - отметила Псаки.