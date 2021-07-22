"Северный поток-2": США продолжат проверять компании, подпадающие под санкции

Администрация США продолжит выполнение своих законных обязательств в отношении газопровода "Северный поток - 2", что включает введение санкций, если потребуется. С таким утверждением выступила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее слова во время брифинга в самолете президента.
По словам Псаки, США хотят помешать или уменьшить геополитическое влияние России на Украину.
"Мы привержены соблюдению закона и продолжим проверять организации, участвующие в деятельности, которая может подпадать под санкции. Это следование закону, подход не изменился", - сказала она.
Представитель Белого дома также заявила, что достигнутая с ФРГ договоренность призвана противодействовать пагубным действиям Кремля и при этом способствовать более безопасному и устойчивому энергетическому будущему Украины, стран ЕС и НАТО.
"Да, строительство газопровода завершено на 90%. Мы уверены в действенности этих мер и, конечно, продолжим следовать закону, что включает применение санкций при необходимости", - отметила Псаки.
Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.