"Северный поток-2": у России достаточно евро для газопровода в обход Украины

По словам Конкорана, проект финансово обеспечен

Построить газопровод "Северный поток-2" из Российской Федерации (РФ) в Германию удастся даже в случае введения американских санкций против него. Об этом заявил менеджер проекта Пол Коркоран в интервью изданию Welt am Sonntag, передает DW.

"Проект финансово обеспечен", - отметил Коркоран.

По его словам, это важно для "Газпрома".

"А в России сейчас много ликвидности в евро", - добавил Коркоран.

Он уверяет, что в случае необходимости компания-строитель газопровода сможет обойтись без займов на Западе.

Напомним, ранее Коркоран заявлял, что "Северный поток-2" будут строить без разрешения Дании.

В свою очередь исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс указывал на значительные возможные проблемы трубопровода "Северный поток-2" в случае наложения на него санкций со стороны Соединенных Штатов Америки.