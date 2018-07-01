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"Северный поток-2": у России достаточно евро для газопровода в обход Украины

НовостиЭнергетика    01.07.2018 - 11:36
Фото: строительство "Северного потока-2" (nord-stream.com)
Фото: строительство "Северного потока-2" (nord-stream.com)

По словам Конкорана, проект финансово обеспечен

Построить газопровод "Северный поток-2" из Российской Федерации (РФ) в Германию удастся даже в случае введения американских санкций против него. Об этом заявил менеджер проекта Пол Коркоран в интервью изданию Welt am Sonntag, передает DW.

"Проект финансово обеспечен", - отметил Коркоран.

По его словам, это важно для "Газпрома".

"А в России сейчас много ликвидности в евро", - добавил Коркоран.

Он уверяет, что в случае необходимости компания-строитель газопровода сможет обойтись без займов на Западе.

Напомним, ранее Коркоран заявлял, что "Северный поток-2" будут строить без разрешения Дании.

В свою очередь исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс указывал на значительные возможные проблемы трубопровода "Северный поток-2" в случае наложения на него санкций со стороны Соединенных Штатов Америки.

"Северный поток-2" усугубит зависимость Европы от энергоресурсов РФ, - Госдеп США
Теги публикации: Российская Федерация, Германия, Северный поток-2, газ из РФ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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