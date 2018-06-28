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Інтерв'ю

"Північний потік-2" будуватимуть без дозволу Данії

НовиниПолітика    28.06.2018 - 12:18
Фото: будівництво "Північного потоку-2" (nord-stream.com)
Фото: будівництво "Північного потоку-2" (nord-stream.com)

Початок будівництва газопроводу очікується цього літа

"Північний потік-2" будуватимуть без дозволу Данії. Про це заявив фінансовий директор компанії Пол Коркоран, повідомляє DW.

Як повідомляється, так він відреагував на пропозицію прем'єра Данії Ларса Лекке Расмуссена обговорити "Північний потік-2" на рівні ЄС, щоб вивчити всі його ризики та роль України як транзитера газу.

"Тепер Данії вирішувати - дозволяти чи забороняти", - цитує Коркорана "Інтерфакс".

Також він наголосив, що за відсутності зеленого світла від Копенгагена, "Північний потік" прокладуть "в обхід" - через міжнародні води на північ від Данії. За словами Коркорана, початок будівництва газопроводу очікується цього літа.

"У нас є дозвіл від Німеччини, Фінляндії і Швеції, вони незалежні… У нас є дозволи на майже 90 відсотків маршруту, маршрут через Данію становить лише 10 відсотків", - додав Коркоран.

Як відомо, 3 травня в місті Лубмін на півночі Німеччини почалися будівельні роботи з прокладання нитки газогону "Північний потік-2" на суходолі. "Труба" викликає чимало нарікань в Європі. Угоди щодо фінансування проекту газогону "Північний потік-2" підписані з компаніями ENGIE (Франція), OMV (Австрія), Royal Dutch Shell (Великобританія-Нідерланди), Uniper і Wintershall (обидві - Німеччина). Очікується, що до кінця 2019 року прокладуть 1200 кілометрів газогону.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що виконавчий директор Східного комітету німецької економіки Міхаель Гармс вказав на значні можливі проблеми трубопроводу "Північний потік-2" в разі накладення на нього санкцій з боку Сполучених Штатів Америки (США).

Парубій закликав США посилити санкції проти компаній, що будують "Північний потік-2" Естонія і Данія будуть навчати детективів НАБУ
Теги публікації: Северный поток-2, Дания  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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